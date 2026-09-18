Сейм Латвии поддержал повышение тарифов на транзит зерна из Беларуси и РФ

Сейм Латвии проголосовал за законодательную поправку, которая позволяет на 300 % поднять тариф на перевозку российского и белорусского зерна по местным железным дорогам. Пока эта мера действует до конца 2026 года, но ее планируют продлить и на будущий год. Это потребует отдельного парламентского голосования.

Плату предполагается взимать с любого зерна, независимо от страны происхождения. Достаточно того, чтобы станция отправления находилась в подсанкционной стране.

В сопроводительной записке к законодательной инициативе были перечислены и риски. Латвия столкнется с сокращением грузопотока, а также с судебными исками. Тем не менее, депутаты Сейма исполнены воинственности, и проблем не испугались, тем более, что они коснутся кого угодно, но только не их.