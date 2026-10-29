Сейм Латвии расширил полномочия пограничников

Комиссия Сейма Латвии расширила полномочия пограничников - теперь они смогут применять огнестрельное оружие, физическую силу и специальные средства для защиты охраняемых объектов и пограничной инфраструктуры. В том числе - использовать взрывчатку и спускать собак.

Если при этом человек получит ранение или погибнет, пограничная служба должна уведомить прокуратуру незамедлительно, но не позднее чем через 24 часа. Ранее такие средства допускались лишь в ограниченных ситуациях - например, для отражения нападения.

Одновременно комиссия Сейма поддержала инициативу разрешить самой пограничной охране расследовать возможные преступления пограничников. Законопроект должен пройти дальнейшие стадии рассмотрения.