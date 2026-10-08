Сейм Латвии запретил муниципальным депутатам въезд в Беларусь и Россию

В Латвии муниципальным депутатам запретили посещать Беларусь и Россию. Данное решение было поддержано единогласно всеми голосовавшими в парламенте страны. Официальным обоснованием ужесточения режима названы соображения национальной безопасности и противодействие гибридным угрозам.

Напомним, ранее запрет распространялся только на депутатов парламента и ряд государственных должностных лиц. При этом авторы законопроекта выразили недовольство тем, что региональные политики продолжали регулярные поездки в восточном направлении по личным или деловым вопросам.

Примечательно, что принятые ограничения прямо противоречат 98-й статье Конституции Латвийской Республики, которая гарантирует каждому гражданину право на свободу передвижения и беспрепятственный выезд за пределы государства.