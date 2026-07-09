Сейм Литвы рассмотрит программу без пункта об угрозе со стороны Беларуси

Литву внезапно осенило: можно жить по-добрососедски. Изменения пришли с 21-м правительством страны. Из проекта его программы (в сравнении с предшествующей) устранено положение об угрозе со стороны Беларуси.

Кроме того, в документе более не идет речь о якобы дальнейшей международной изоляции восточного соседа.

Председатель сейма отметил, что выбор подобного курса отчасти вызван позицией США, которые хотели бы видеть открытым (в частности для белорусских удобрений) экономический путь через Прибалтику. За проект программы нового литовского правительства в начале следующей недели должен проголосовать сейм.