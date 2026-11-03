Сейм Литвы требует отставки Синкявичуса

В литовском сейме потребовали отставки премьер-министра Синкявичуса: его уличили в том, что свою диссертацию он написал, активно используя чужие идеи и тексты. Эксперты зафиксировали как минимум 5 фактов плагиата.

Это позволяет считать работу премьера как минимум не вполне самостоятельной. Депутаты сейма считают, что доверие Синкявичусу подорвано, и в такой ситуации он не может более исполнять свои обязанности.

Сам премьер уходить не собирается и плагиат преступлением не считает.

Исход конфликта решит мнение большинства депутатов: сочтут ли они кражу идей, совершенную главой кабинета министров, достаточным основанием для импичмента.