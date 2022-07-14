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Сейм Латвии снимает ограничения с постройки АЭС
Больше не зеленые. Сейм Латвии снимает ограничения с постройки АЭС, сообщает Baltnews. Отмечается, что решение принято в отношении модульных атомных электростанций мощностью до 400 МВтч. "Это может быть балтийский совместный проект, но если мощности поскромнее, это может быть и латвийский проект", - уточнил глава Народно-хозяйственной комиссии Сейма. Ранее Европарламент одобрил правила, которые переводят атомную энергию в разряд экологически безопасных технологий.
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