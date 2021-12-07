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Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 14 января

Вильнюс связывает это с "угрозой государственной безопасности и общественному порядку" со стороны мигрантов. Также режим ЧП будет действовать в местах временного размещения иностранцев. Первоначально литовское правительство предлагало ввести такой режим и на границе с Польшей, однако литовские парламентарии эту позицию решили скорректировать - вдруг Варшава обидится? Дело-то сугубо политическое.

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