Сейм Литвы продлил чрезвычайное положение на границе с Беларусью до 14 января

Вильнюс связывает это с "угрозой государственной безопасности и общественному порядку" со стороны мигрантов. Также режим ЧП будет действовать в местах временного размещения иностранцев. Первоначально литовское правительство предлагало ввести такой режим и на границе с Польшей, однако литовские парламентарии эту позицию решили скорректировать - вдруг Варшава обидится? Дело-то сугубо политическое.