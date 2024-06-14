Сейм Литвы продлил запрет на трансляцию программ российских и белорусских каналов

Официальный Вильнюс боится правды. Сейм Литвы поддержал законопроект, который делает бессрочным запрет на трансляцию теле- и радиопрограмм из Беларуси и России.

Запрет на вещание неугодных медиа был принят еще в сентябре 2022 года, он действителен до октября 2024-го. Законодатели не стали дожидаться осени и вынесли поправки. За выступили 99 депутатов, 3 - воздержались, возразить не решился никто.