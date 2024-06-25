Сейм Литвы пытается решить проблему, связанную с оттоком населения - пока безуспешно

В Литве идет неравный бой с демографией страны: Вильнюс зримо проигрывает. Литовский Сейм предпринимает любые попытки, чтобы увеличить численность населения и заинтересовать своих бывших граждан возвратиться в Прибалтийскую республику.

Депутаты уже несколько месяцев ведут споры о введении двойного гражданства. Оно противоречит Конституции страны, однако в этой сфере действует 11 исключений. От парламентариев поступило предложение о введении очередного пункта, позволяющего сохранить гражданство Литвы, полученное при рождении, если человек является подданным государства - члена НАТО или Евросоюза. Но юридический департамент Сейма признал предложение не соответствующим Конституции. Документ отправлен на доработку.