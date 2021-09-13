Сейм Литвы утвердил решение президента о расширении полномочий военных на границе с Беларусью

События, которые происходят в Афганистане, только увеличили количество желающих получить адекватные условия жизни, которые еще совсем недавно направо и налево всем беженцам обещала Европа. Но недавние действия прибалтийских стран по отношению к мигрантам уже обнажили неприглядную суть политики ЕС - Запад только на словах заботится о правах беженцев, а в реальности поступает совершенно иначе.

Литовская граница стала "чрезвычайной зоной недопуска для людей второго сорта". Это фактически признал сейм Литвы, утвердив решение своего президента о расширении полномочий военных на границе с Беларусью.

Военные могут преследовать и задерживать людей, которые игнорируют их указания, задерживать подозреваемых, останавливать и осматривать транспортные средства и багаж, при необходимости применять спецсредства.