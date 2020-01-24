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Сейм Польши принял законопроект о наказании судей за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции

Сейм Польши принял законопроект о наказании судей за критику проводимых правительством реформ в сфере юстиции

Неделю назад этот документ отклонил сенат. Теперь его судьбу решит президент Анджей Дуда. Ожидается, что он законопроект подпишет. В правящей партии "Закон и справедливость" заявляют: реформы нужны для борьбы с коррупцией. Критики опасаются, что будет нанесен удар по независимости органов юстиции. Ведь теперь под прямой угрозой членство страны в ЕС. Брюссель говорит, что закон нарушает принципы Евросоюза и подрывает независимость судебной власти.

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