Сейм Польши вновь осудил деятельность Украинской повстанческой армии

Польский сейм своим постановлением осудил идеологию и символику Украинской повстанческой армии. Как заявлено, "люди и организации, устроившие геноцид, должны быть покрыты позором и навсегда стать отрицательным примером". Постановление было принято практически единогласно в связи с очередной годовщиной Волынской резни.

По всем приметам, в отношениях Варшавы и Киева начался новый период охлаждения. Несколько дней назад польский министр обороны заявил, что ни о каком принятии Украины в ЕС не может быть и речи, пока власти страны-соседки не обеспечат эксгумацию жертв резни и не увековечат должным образом их память.