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Сейм Польши вновь осудил деятельность Украинской повстанческой армии

Польский сейм своим постановлением осудил идеологию и символику Украинской повстанческой армии. Как заявлено, "люди и организации, устроившие геноцид, должны быть покрыты позором и навсегда стать отрицательным примером". Постановление было принято практически единогласно в связи с очередной годовщиной Волынской резни.

По всем приметам, в отношениях Варшавы и Киева начался новый период охлаждения. Несколько дней назад польский министр обороны заявил, что ни о каком принятии Украины в ЕС не может быть и речи, пока власти страны-соседки не обеспечат эксгумацию жертв резни и не увековечат должным образом их память.

До этого же очень далеко: в Украине одним из самых почитаемых героев по-прежнему остается Роман Шухевич - один из организаторов Волынской резни.

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