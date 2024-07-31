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Сейм Польши вновь осудил деятельность Украинской повстанческой армии
Польский сейм своим постановлением осудил идеологию и символику Украинской повстанческой армии. Как заявлено, "люди и организации, устроившие геноцид, должны быть покрыты позором и навсегда стать отрицательным примером". Постановление было принято практически единогласно в связи с очередной годовщиной Волынской резни.
По всем приметам, в отношениях Варшавы и Киева начался новый период охлаждения. Несколько дней назад польский министр обороны заявил, что ни о каком принятии Украины в ЕС не может быть и речи, пока власти страны-соседки не обеспечат эксгумацию жертв резни и не увековечат должным образом их память.
До этого же очень далеко: в Украине одним из самых почитаемых героев по-прежнему остается Роман Шухевич - один из организаторов Волынской резни.
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