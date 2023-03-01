Сейсмолог предупредил о сильнейшем землетрясении в марте 2023 года

Предсказавший трагедию в Турции сейсмолог Хугербитс предупредил о мегаземлетрясении в марте, сообщаетrbc.ru.

Сейсмолог Фрэнк Хугербитс из Нидерланд, который предсказал сильнейшее землетрясение в Турции и Сирии, сделал новый прогноз. По его словам, подземные толчки дойдут до России, и произойдет это уже в начале марта. Новый видеоразбор ученыйопубликовална YouTube-канале научной организации Solar System Geometry Survey (SSGEOS).

Хугербитс подсчитал, что сближение критической геометрии планет, среди которых Земля, Меркурий и Сатурн, 2 и 5 марта может привести к высокой сейсмической активности 3-4 марта или 6-7 марта. Подземные толчки с магнитудой 8,5 и выше ожидаются в 12 точках планеты.

В России разрушительное землетрясение может произойти на Курильских островах. Также среди потенциальных мест, которые могут пострадать от подземных толчков, перечислены юг Японии, Индонезия, Португалия, Греция, Пакистан и часть Северной Америки.