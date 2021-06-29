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В итальянской Матере началась встреча министров "Большой двадцатки"

Большинство заявленных к обсуждению вопросов будут рассматриваться через призму пандемии.

К слову, переговоры проходят на фоне протестов антиглобалистов. Митингующие обвиняют политиков в лицемерии и популизме. По их словам, "Большая двадцатка" ничего не делает для простых людей. А сами встречи - политические игры и распределение денег между транснациональными корпорациями.


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