В итальянской Матере началась встреча министров "Большой двадцатки"

К слову, переговоры проходят на фоне протестов антиглобалистов. Митингующие обвиняют политиков в лицемерии и популизме. По их словам, "Большая двадцатка" ничего не делает для простых людей. А сами встречи - политические игры и распределение денег между транснациональными корпорациями.

