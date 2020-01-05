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Сезон кинонаград 2020 года официально открыт
Начался он с красной дорожки международного фестиваля в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Прямо сейчас узнаем, кто из знаменитостей был удостоен престижных наград и сколько лент вошло в 31-й смотр кинофестиваля.
Кинофестиваль в Палм-Спрингс
На открывшемся 2 января в Палм-Спрингс международном фестивале будут показаны более 180 фильмов из 80 стран мира. В рамках мероприятия состоится 51 премьера: 7 мировых, 6 североамериканских, 5 международных и 33 дебюта в США. По традиции оргкомитет кинофорума основные награды присудил заранее. Статуэтку за лучшую режиссуру года получил Квентин Тарантино за ленту "Однажды в Голливуде". Испанский актер Антонио Бандерас получил награду "Международная звезда", а американская актриса Лора Дерн - награду за достижения в творчестве. Обладателями других призов кинофестиваля стали также актеры Адам Драйвер, Хоакин Феникс, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес. Последняя, к слову, так растрогалась, получая награду, что не смогла сдержать слез.
50-летняя Лопес поразила всех и очаровательным нарядом. Она выбрала элегантное платье с акварельным цветочным принтом от британского дизайнера Richard Quinn. Не зря артистке ранее было присуждено почетное звание иконы стиля. Вкус у Дженнифер отменный!
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