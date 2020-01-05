Сезон кинонаград 2020 года официально открыт

Начался он с красной дорожки международного фестиваля в Палм-Спрингс (штат Калифорния). Прямо сейчас узнаем, кто из знаменитостей был удостоен престижных наград и сколько лент вошло в 31-й смотр кинофестиваля.

На открывшемся 2 января в Палм-Спрингс международном фестивале будут показаны более 180 фильмов из 80 стран мира. В рамках мероприятия состоится 51 премьера: 7 мировых, 6 североамериканских, 5 международных и 33 дебюта в США. По традиции оргкомитет кинофорума основные награды присудил заранее. Статуэтку за лучшую режиссуру года получил Квентин Тарантино за ленту "Однажды в Голливуде". Испанский актер Антонио Бандерас получил награду "Международная звезда", а американская актриса Лора Дерн - награду за достижения в творчестве. Обладателями других призов кинофестиваля стали также актеры Адам Драйвер, Хоакин Феникс, Шарлиз Терон, Рене Зеллвегер и Дженнифер Лопес. Последняя, к слову, так растрогалась, получая награду, что не смогла сдержать слез.