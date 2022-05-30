Сезон ливней в Бразилии унес жизни более 80 человек

Водная стихия испытывает на прочность Бразилию. Из-за сезонных ливней и оползней в стране погибли уже более 80 человек. Свыше полусотни - пропали без вести. Еще около 4 тысяч остались без жилья. Власти пообещали выделить средства пострадавшим от обильных осадков муниципалитетам на поисково-спасательные и неотложные работы.