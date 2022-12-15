ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Сезонная миграция: почему немцы уезжают зимовать в Калининград

На зимовку в Россию! Европейцы готовы бежать от кризиса в места, где подешевле и поуютнее. Любопытную тенденцию отмечает губернатор Калининградской области. Антон Алиханов рассказал о ряде случаев, когда немцы перебираются на зимовку в Калининград, потому что на родине цены на коммуналку неподъемные.

От холодов и высоких тарифов немцы бегут и в более привычных направлениях, например, в Испанию или Грецию. Теперь и в Калининграде заграничным постояльцам вполне рады - лишний заработок для местных арендодателей.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все