3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Сезонная миграция: почему немцы уезжают зимовать в Калининград
На зимовку в Россию! Европейцы готовы бежать от кризиса в места, где подешевле и поуютнее. Любопытную тенденцию отмечает губернатор Калининградской области. Антон Алиханов рассказал о ряде случаев, когда немцы перебираются на зимовку в Калининград, потому что на родине цены на коммуналку неподъемные.
От холодов и высоких тарифов немцы бегут и в более привычных направлениях, например, в Испанию или Грецию. Теперь и в Калининграде заграничным постояльцам вполне рады - лишний заработок для местных арендодателей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов