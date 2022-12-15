Сезонная миграция: почему немцы уезжают зимовать в Калининград

На зимовку в Россию! Европейцы готовы бежать от кризиса в места, где подешевле и поуютнее. Любопытную тенденцию отмечает губернатор Калининградской области. Антон Алиханов рассказал о ряде случаев, когда немцы перебираются на зимовку в Калининград, потому что на родине цены на коммуналку неподъемные.