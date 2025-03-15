Пока правительство Польши готовится к большой войне и тратит огромные деньги на оборону, здоровье нации находится под угрозой. Больницы закрываются, врачебные приемы тысячами отменяются, а очередь в клиниках растянулась на несколько месяцев.

Местные СМИ пишут, что в течение двух последних лет (как раз с массового приезда в страну украинцев) количество пациентов, ожидающих приема у специалистов, выросло на 70 %, что усугубляет кризис доступности услуг.