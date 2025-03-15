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Сфера здравоохранения в Польше переживает кризис из-за недостатка финансирования
Пока правительство Польши готовится к большой войне и тратит огромные деньги на оборону, здоровье нации находится под угрозой. Больницы закрываются, врачебные приемы тысячами отменяются, а очередь в клиниках растянулась на несколько месяцев.
Местные СМИ пишут, что в течение двух последних лет (как раз с массового приезда в страну украинцев) количество пациентов, ожидающих приема у специалистов, выросло на 70 %, что усугубляет кризис доступности услуг.
На 2025 год дефицит по Национальному фонду здравоохранения прогнозируется в 8 млрд долларов, которые возьмут из бюджета, то есть напечатают, а это вызовет рост инфляции. А к 2028 году дефицит в сфере медицины прогнозируется уже около 23 млрд долларов - такова цена закупки танков, самолетов и боеприпасов.