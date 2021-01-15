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Сфера обслуживания в Украине перейдет на украинский язык
Киев официально переводит сферу обслуживания на украинский язык. Законопроектбыл принят еще в 2019-м, однако в силу вступает только сейчас. Уже завтра обслуживаниепотребителей и предоставление информации о товарах и услугах в стране будетпроводиться на украинском, независимо от того, кто эти услуги оказывает. Прощеговоря, в любом кафе, баре, банке, поликлинике или салоне с посетителем должныобщаться только на государственном языке. А иначе - штраф. Впрочем, как уточняется, обслуживать все-такимогут и на любом другом языке, но только по личной просьбе клиента.
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