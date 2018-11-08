Сгибаемый смартфон представила компания Samsung

Устройство имеет складываемый вертикально экран, благодаря которому гаджет в раскрытом состоянии фактически превращается в планшет с диагональю 7,3 дюйма. С внешней стороны есть дополнительный экран, поэтому в таком режиме им можно пользоваться как обычным смартфоном. Впрочем, даты поступления в продажу подобных устройств в Samsung пока не назвали.