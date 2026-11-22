Трагедия в Индонезии: десятки человек пропали без вести после мощного пожара на кондитерской фабрике неподалеку от столицы страны Джакарты. Предприятие практически полностью уничтожено огнем.

Известно о 3 погибших, 9 человек нашли живыми, продолжаются поиски еще 36 человек. Спасатели разбирают завалы.

Причиной пожара стало воспламенение холодильной установки. Оборудование фабрики было крайне изношенным, а техника безопасности практически не соблюдалась.