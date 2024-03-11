Шадров: ЕС продолжает жертвовать благополучием европейцев ради Украины

Предела ухудшения жизни простых граждан не существует, существует только темп, с которым можно это ухудшение осуществлять. Чтобы эти изменения сопровождались достаточной пропагандой, достаточной агитацией за продолжение войны, и за счет этого будет, соответственно, привыкание граждан к тому, какие новые обстоятельства у них (и в ценах за коммуналку, и в ценах за продукты питания, и за все остальное). Западная машина пропаганды работает великолепно. У них очень четкий плотный контроль над мозгами своего населения, поэтому пределов я лично не просматриваю. Теоретически они где-то есть, но в ближайшей перспективе еще очень на многое политики готовы будут пойти.

Константин Шадров