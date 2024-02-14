Шадров: Социальная сфера европейцев приносится в угоду геополитическим интересам

Массовое недовольство, массовые протесты в Европе, которые из одной страны в другую, как эффект заражения, перекатываются - то это поляки, то это венгры, немецкие фермеры, французские, испанские и так далее. Во всех этих протестах есть одна причина - социальная сфера приносится в угоду геополитическим интересам.

Константин Шадров