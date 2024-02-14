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Шадров: Социальная сфера европейцев приносится в угоду геополитическим интересам

Вследствие неграмотной экономической и политической деятельности правительств стран Евросоюза качество жизни европейцев продолжает ухудшаться, из-за чего не прекращается волна протестов. А масштабные антироссийские санкции привели к обратному эффекту - они лишились рынка сбыта и значительной части энергоресурсов. Таким мнением с телеканалом "Беларусь 1" поделился российский эксперт, доцент государственного университета "Дубна" Константин Шадров.

Массовое недовольство, массовые протесты в Европе, которые из одной страны в другую, как эффект заражения, перекатываются - то это поляки, то это венгры, немецкие фермеры, французские, испанские и так далее. Во всех этих протестах есть одна причина - социальная сфера приносится в угоду геополитическим интересам.
Константин Шадров

"Попытка надавить на Россию, ввести санкции и так далее привела к обратному эффекту. Европа лишилась серьезного рынка для сбыта своей продукции, лишилась значительной части энергоресурсов, которые теперь страны ЕС вынуждены приобретать по очень серьезным завышенным ценам. Часть объемов вообще больше не поставляется - взять негде. Это все привело к таким протестам. Мое предположение, что так дальше и будет продолжаться", - считает эксперт.

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