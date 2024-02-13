Непродуманная, совершенно безумная политика европейских властей, которые очень далеко ушли сейчас от здравого логичного союза стали и сплавов, который когда-то лег в основу нынешнего Евросоюза. Ситуация точно такая же, фермеров лишают субсидий, им на шею сажают новых сограждан, к которым они, собственно говоря, не относятся и продукцию которых они блокируют. При этом заключаются все новые и новые соглашения о свободной торговле с другими континентами, из их кармана регулярно изымают деньги для того, чтобы воевать с Россией, к которой у этих фермеров нет абсолютно никаких претензий и нет никаких противоречий с российской экономической политикой.

Тимур Шафир