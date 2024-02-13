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Шафир: Нынешнее правительство Евросоюза не реагирует на забастовки населения
Волна недовольства европейских фермеров набирает обороты, поскольку власти сознательно ухудшают жизнь своим гражданам. Так заявил секретарь Союза журналистов России Тимур Шафир.
По его словам, массовые протесты и забастовки уже охватили множество стран Европы, а само правительство продолжает намеренно двигаться по заведомо ложному пути.
Непродуманная, совершенно безумная политика европейских властей, которые очень далеко ушли сейчас от здравого логичного союза стали и сплавов, который когда-то лег в основу нынешнего Евросоюза. Ситуация точно такая же, фермеров лишают субсидий, им на шею сажают новых сограждан, к которым они, собственно говоря, не относятся и продукцию которых они блокируют. При этом заключаются все новые и новые соглашения о свободной торговле с другими континентами, из их кармана регулярно изымают деньги для того, чтобы воевать с Россией, к которой у этих фермеров нет абсолютно никаких претензий и нет никаких противоречий с российской экономической политикой.
"Ну конечно, люди звереют, - подчеркнул эксперт. - Конечно, люди выходят на акции протеста. Но проблема в том, что протестами это все и ограничится. Большой вопрос, как на это будет реагировать нынешнее правительство. А реагировать оно будет ровным счетом никак.
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