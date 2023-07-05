Шаг к уничтожению символа дружбы: Украина сняла с учета памятник "Три сестры"

Власти Украины сняли с государственного учета памятник "Три сестры", который расположен на границе Беларуси, России и Украины. Это первый шаг к уничтожению монумента. Ранее власти Черниговской области заявляли, что снятие сооружения с учета даст формальные основания для его демонтажа.