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Шанхайский Диснейленд вновь открылся для посетителей
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Лукашенко убежден, что Беларуси и Монако нужно придавать больше внимания тому, что их объединяет
Президент Беларуси поздравил Президента Египта с 70-летием
Лукашенко: Появление артиллерии на полях сражений изменило историю человечества
Лукашенко: Есть два государства, есть общее Отечество, оно от Бреста до Владивостока
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На базе БГУ проходит Неделя студенческой молодежи Союзного государства
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