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"Шар-шпион" в США оказался всего лишь метеозондом
Операция по уничтожению. CША закрыли воздушное пространство на южном побережье Северной Каролины и подняли в воздух истребители, а также реактивные военно-транспортные самолеты. И все для того, чтобы сбить китайский аэростат. Процесс американские СМИ транслировали в прямом эфире.
Шар сбили по решению президента США. Байден потребовал этого еще в среду. Однако в Минобороны рекомендовали подождать и не делать этого над жилыми районами. Ликвидировали объект над Атлантикой, и он должен упасть в территориальных водах США. В Вашингтоне надеются, что аппарат удастся найти и изучить.
На вопрос журналистов как инцидент повлияет на дальнейшие отношения с Китаем, 46-й президент США не ответил и демонстративно ушел.
МИД КНР выразило недовольство из-за сбитого метеозонда
МИД КНР уже выразил недовольство из-за сбитого США китайского метеозонда. В ведомстве отметили, что аэростат предназначен для гражданского использования и вошел в воздушное пространство Америки потому, что сбился с курса из-за ветра. Но в США аппарат окрестили "шаром-шпионом".
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