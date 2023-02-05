"Шар-шпион" в США оказался всего лишь метеозондом

Операция по уничтожению. CША закрыли воздушное пространство на южном побережье Северной Каролины и подняли в воздух истребители, а также реактивные военно-транспортные самолеты. И все для того, чтобы сбить китайский аэростат. Процесс американские СМИ транслировали в прямом эфире.



Шар сбили по решению президента США. Байден потребовал этого еще в среду. Однако в Минобороны рекомендовали подождать и не делать этого над жилыми районами. Ликвидировали объект над Атлантикой, и он должен упасть в территориальных водах США. В Вашингтоне надеются, что аппарат удастся найти и изучить.

На вопрос журналистов как инцидент повлияет на дальнейшие отношения с Китаем, 46-й президент США не ответил и демонстративно ушел.

МИД КНР выразило недовольство из-за сбитого метеозонда