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Шары-шпионы в небе над США - шумиха вокруг китайских аэростатов не утихает
Шумиха вокруг китайских аэростатов в США не утихает. Жители города Биллингс в штате Монтана, над которым ранее пролетел (как его окрестили СМИ) шар-шпион, засняли момент взрыва неопознанного объекта. Судя по инверсионному следу, был нанесен удар по второй цели. По данным американских и канадских ресурсов, был еще один аэростат, шедший следом за первым.
Кроме того, в Пентагоне сообщают, что обнаружили еще один разведывательный зонд над Латинской Америкой. Он движется в направлении США. Ранее Вашингтон обвинил Пекин в нарушении воздушного пространства. Американские пограничники раскритиковали Белый дом за то, что "Китай следит за границей США внимательнее, чем администрация Байдена". А на вопрос, когда будет сбит шар-шпион, американский лидер не нашел лучшего ответа, чем ретироваться.
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