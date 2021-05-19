Шатающийся небоскреб напугал жителей Шэньчжэня

Жутковатые кадры пришли из Поднебесной. В городе Шэньчжэнь неожиданно начал раскачиваться 73-этажный небоскреб! Перепуганные люди бросились из здания. Прибывшие на место инженеры не нашли трещин в здании. Возможной причиной ЧП могла стать сейсмическая активность.