ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шатающийся небоскреб напугал жителей Шэньчжэня

Жутковатые кадры пришли из Поднебесной. В городе Шэньчжэнь неожиданно начал раскачиваться 73-этажный небоскреб! Перепуганные люди бросились из здания. Прибывшие на место инженеры не нашли трещин в здании. Возможной причиной ЧП могла стать сейсмическая активность.


Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все