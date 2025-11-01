Шатдаун в США: перспективы окончания не просматриваются, среди населения ширится паника

В связи с этим по всей стране можно наблюдать многокилометровые очереди за проднаборами, люди опасаются, что деньги на подобные раздачи могут закончиться в любой момент.



Перспективы окончания шатдауна пока не просматриваются: республиканцы и демократы в парламенте никак не могут договориться о параметрах бюджетного закона. Около полутора миллионов человек, имеющих отношение к армии, лишены денежных выплат, многие находятся чуть ли не пороге голода.



Местные газеты пишут о проблемах с финансированием военных разработок и даже с обеспечением безопасности ядерного оружия.