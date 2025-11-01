3.70 BYN
Шатдаун в США: перспективы окончания не просматриваются, среди населения ширится паника
В Соединенных Штатах продолжается шатдаун - правительство страны из-за отсутствия бюджетного закона вот уже почти 4 недели лишено финансирования. В стране ширится паника среди малообеспеченных граждан: продовольственная помощь, которая раздается по талонам, финансируется именно из госбюджета.
В связи с этим по всей стране можно наблюдать многокилометровые очереди за проднаборами, люди опасаются, что деньги на подобные раздачи могут закончиться в любой момент.
Перспективы окончания шатдауна пока не просматриваются: республиканцы и демократы в парламенте никак не могут договориться о параметрах бюджетного закона. Около полутора миллионов человек, имеющих отношение к армии, лишены денежных выплат, многие находятся чуть ли не пороге голода.
Местные газеты пишут о проблемах с финансированием военных разработок и даже с обеспечением безопасности ядерного оружия.