Шатдаун в США - самый длительный в истории - бьет рекорды

Шатдаун в США с сегодняшнего дня бьет исторический рекорд по продолжительности - уже 22 дня, а конца ему пока не видно. Убытки от закрытия работы правительства уже достигли 6 миллиардов долларов. А это на миллиард больше, чем сумма, которую Трамп хочет потратить на возведение стены на границе с Мексикой.

Тем временем более 800 тысяч госслужащих из-за вынужденного отпуска не получат в этом месяце зарплаты. Благотворительные организации по всей Америке собирают для них наборы с продуктами питания.