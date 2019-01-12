ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Шатдаун в США - самый длительный в истории - бьет рекорды

Шатдаун в США с сегодняшнего дня бьет исторический рекорд по продолжительности - уже 22 дня, а конца ему пока не видно. Убытки от закрытия работы правительства уже достигли 6 миллиардов долларов. А это на миллиард больше, чем сумма, которую Трамп хочет потратить на возведение стены на границе с Мексикой.
Тем временем более 800 тысяч госслужащих из-за вынужденного отпуска не получат в этом месяце зарплаты. Благотворительные организации по всей Америке собирают для них наборы с продуктами питания.

Из-за шатдауна похоже начнутся проблемы и с авиаперевозками. Американские СМИ сообщают, что в аэропортах отказываются работать сотрудники, в том числе обеспечивающие безопасность.
Так, с сегодняшнего дня на трое суток перестает работать терминал международного аэропорта Майами. Среди причин закрытия назвалинехваткуспециалистов на контрольно-пропускных пунктах.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все