3.42 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Шатдаун в США - самый длительный в истории - бьет рекорды
Шатдаун в США с сегодняшнего дня бьет исторический рекорд по продолжительности - уже 22 дня, а конца ему пока не видно. Убытки от закрытия работы правительства уже достигли 6 миллиардов долларов. А это на миллиард больше, чем сумма, которую Трамп хочет потратить на возведение стены на границе с Мексикой.
Тем временем более 800 тысяч госслужащих из-за вынужденного отпуска не получат в этом месяце зарплаты. Благотворительные организации по всей Америке собирают для них наборы с продуктами питания.
Из-за шатдауна похоже начнутся проблемы и с авиаперевозками. Американские СМИ сообщают, что в аэропортах отказываются работать сотрудники, в том числе обеспечивающие безопасность.
Так, с сегодняшнего дня на трое суток перестает работать терминал международного аэропорта Майами. Среди причин закрытия назвалинехваткуспециалистов на контрольно-пропускных пунктах.
Президент
Все
У Беларуси море запросов на калий и совместное производство удобрений - Лукашенко
Инвестировать надо прежде всего в те сферы, где у Беларуси уже есть компетенции - Лукашенко
Лукашенко заслушал доклад о вопросах кадрового обеспечения системы МИД
Президент Беларуси предложил снизить добычу калийных удобрений
Политика
Все
Общество
Все
На очереди Минск - гонщики с приставкой "топ" участвуют в заездах около Троицкого предместья
Как ремонтируют путепровод на ул. Ваупшасова в Минске и когда будет сдан объект
Стартовал 14-й сезон молодежного проекта "100 идей для Беларуси"
Те же профи, только в профиль: аналоги WorldSkills с белорусской и российской пропиской
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов