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Шесть человек госпитализированы после взрыва газа в жилом доме Крайстчерча
Печально известный город Крайстчерч в Новой Зеландии - и новое ЧП. После мощного взрыва газа в жилом доме госпитализированы шесть человек. Несмотря на усилия пожарных бригад здание сохранить не удалось: огонь уничтожил его полностью. Повреждены и соседние дома, жителей района эвакуировали. Сейчас дороги по-прежнему перекрыты.
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