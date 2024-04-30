Шесть человек погибли при обстреле мечети в Афганистане

Шесть человек погибли в результате обстрела мечети в провинции Герат на западе Афганистана, сообщает БЕЛТА со ссылкой на телеканал Al Arabiya.

Представитель Министерства внутренних дел Афганистана Абдул Матин Кани заявил, что неизвестный вооруженный человек накануне вечером ворвался в мечеть в районе Гузара и открыл стрельбу, в результате чего шесть мирных жителей погибли, еще один пострадал.

Хотя ни одна группировка еще не взяла на себя ответственность за нападение, эксперты отмечают, что региональное отделение ИГИЛ представляет собой самую большую угрозу безопасности в Афганистане.