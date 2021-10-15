Шесть человек убиты и десятки ранены - во время акции протеста шиитских партий в Бейруте по митингующим открыл огонь снайпер

Шесть человек убиты и десятки ранены на митинге в Бейруте. Все произошло во время акции протеста шиитских партий. Они вышли с требованием отстранить судью, который ведет расследование прошлогоднего взрыва в порту. По данным СМИ, по митингующим открыл огонь снайпер с одного из зданий. Пальба спровоцировала - столкновения. В город введены войска и бронетехника. Военные задержали двух стрелков и пообещали открывать огонь на поражение по всем вооруженным людям.