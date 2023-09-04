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Шесть горняков погибли под завалами шахты в Иране
Шесть горняков были найдены мертвыми под завалами шахты, которая обрушилась в результате взрыва в иранской провинции Семнан, пишет БЕЛТА со ссылкой на IFP News.
Как указывается, после обрушения шахты горняки оказались в ловушке на глубине 700 м.
Некоторые другие рабочие также пострадали от отравления газом.
Взрыв на шахте, расположенной к северу от города Дамган, произошел 3 сентября вечером. На место происшествия сразу были направлены спасательные бригады.
Фото: БЕЛТА
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