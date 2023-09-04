Шесть горняков погибли под завалами шахты в Иране

Шесть горняков были найдены мертвыми под завалами шахты, которая обрушилась в результате взрыва в иранской провинции Семнан, пишет БЕЛТА со ссылкой на IFP News.

Как указывается, после обрушения шахты горняки оказались в ловушке на глубине 700 м.

Некоторые другие рабочие также пострадали от отравления газом.

Взрыв на шахте, расположенной к северу от города Дамган, произошел 3 сентября вечером. На место происшествия сразу были направлены спасательные бригады.