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Шесть туристов попали под лавину в польских Татрах

Трое из них в крайне тяжелом состоянии. Пострадавшего, который дольше всех находился под снегом, на вертолете доставили в больницу Кракова. Спасатели обследуют склоны, чтобы убедиться в отсутствии под снегом других людей.

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