Шестая волна COVID-19 - рекордные показатели заболеваемости в Европе и в Юго-Восточной Азии

Украинские события заставили мир забыть о коронавирусе, но он отступать не намерен. Шестая волна COVID-19 бушует в Европе и в Юго-Восточной Азии. Здесь рекордные показатели заболеваемости.



Штамм "стелс-омикрон" оказался невосприимчив к массовой вакцинации

По счастью, он менее смертоносен. В Южной Корее за день заболели 340 тысяч человек, во Вьетнаме - 100 тысяч. Также за день заболели 250 тысяч немцев. При этом Германия продолжает отменять ограничения, которые люди должны были соблюдать на протяжении почти двух лет. Здесь больше нет необходимости носить маски в междугороднем транспорте. Обязательность прививок в учреждениях теперь определяют организации, а не государство - наниматель вполне может освободить работников от необходимости вакцинироваться. В Австрии, где за отсутствие прививок собирались выписывать многотысячные штрафы, отложили ввод в действие такого закона до 1 июня.