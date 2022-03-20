Шестая волна коронавируса пришла в Европу

На Европу обрушилась новая волна ковида - 6-я по счету. Резкий рост числа заражений в Германии - здесь ежедневно регистрируют около 300 тысяч инфицированных. Во Франции число заболевших вырастает каждый день на 100 тысяч. Абсолютным рекордсменом планеты по этому показателю является Южная Корея - 400 тысяч заболевших.



При том, что в стране наивысший показатель привитых. Видимо от нового штамма "стелс-омикрон" вакцины оказались неважной защитой. По этой причине Великобритания, например, полностью отменила антиковидные меры, а коронавирус теперьсчитает сезонным простудным заболеванием.



В Беларуси за сутки 1087 заболевших коронавирусом.