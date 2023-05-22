Шестидневную рабочую неделю могут ввести в России

Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с обращением к руководителю Министерства труда и соцзащиты России Антону Котякову, в котором предложила ввести в федерации шестидневную рабочую неделю, пишет БЕЛТА.

Авторы инициативы полагают, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики в условиях современных вызовов и поможет реализовать задачи, обозначенные президентом России на текущий год, а именно достижение технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета и сокращение уровня зависимости от иностранных институтов.

Составители обращения ссылаются, к примеру, на ряд азиатских и европейских стран, где используется практика шестидневной рабочей недели. Например, жители Непала и Ирана работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю.