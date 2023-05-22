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Шестидневную рабочую неделю могут ввести в России
Ассоциация предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма "Аванти" выступила с обращением к руководителю Министерства труда и соцзащиты России Антону Котякову, в котором предложила ввести в федерации шестидневную рабочую неделю, пишет БЕЛТА.
Авторы инициативы полагают, что увеличение рабочей недели повысит прочность российской экономики в условиях современных вызовов и поможет реализовать задачи, обозначенные президентом России на текущий год, а именно достижение технологического и промышленного прорыва, укрепление экономического суверенитета и сокращение уровня зависимости от иностранных институтов.
Составители обращения ссылаются, к примеру, на ряд азиатских и европейских стран, где используется практика шестидневной рабочей недели. Например, жители Непала и Ирана работают шесть дней в неделю, а в Бельгии и Турции допускается занятость до 48 часов в неделю.
Напомним, что 30 марта в России предложили ввести сокращенную рабочую неделю. Замглавы Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков отметил, что введение сокращенной рабочей недели может быть одной из мер, которая будет способствовать сохранению рабочих мест на рынке труда. Примерно в это же время Госдума выступила с предложением о внесении поправок в Трудовой кодекс, в соответствии с которыми граждане России смогут работать по пятницам до обеда и таким образом рабочая неделя сократится до 36 часов. Профсоюзы эту инициативу поддержали.
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