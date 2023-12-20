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Шестиэтажный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга
Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, уточняя, что сведения о пострадавших не поступали, пишет ТАСС.
"В 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций", - говорится в сообщении.
По информации МЧС, к ликвидации происшествия привлечены 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС - 14 единиц техники и 56 человек.
Спасатели эвакуируют жителей соседнего дома после обрушения. Некоторые из них поехали к родственниками и знакомым, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.
"27 человек из соседнего дома эвакуированы. Из них 19 человек - в гостиницу, 8 - к родственникам", - сообщил ТАСС начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по городу Андрей Литовка.
Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с обрушением здания. "Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта", - говорится в распространенном сообщении надзорного ведомства.
О здании
Это бывший доходный дом, построенный в 1885 году в стиле эклектики и перестроенный в 1904 году, находился на ремонте. По данным городских СМИ, первая трещина появилась на здании накануне вечером. В администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, куда ТАСС направил запрос о ситуации, от комментариев отказались.
Фото: ГУ МЧС России по городу Санкт-Петербургу
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