Шестиэтажный дом обрушился в центре Санкт-Петербурга

Шестиэтажный расселенный дом обрушился на Гороховой улице в центре Санкт-Петербурга. Об этом сообщает ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, уточняя, что сведения о пострадавших не поступали, пишет ТАСС.

"В 02:02 поступило сообщение о происшествии по адресу: Адмиралтейский район, ул. Гороховая, д. 73. Произошло обрушение шестиэтажного нежилого, расселенного здания. Организованы работы по разбору обрушившихся конструкций", - говорится в сообщении.

По информации МЧС, к ликвидации происшествия привлечены 24 единицы техники и 89 человек личного состава, от МЧС - 14 единиц техники и 56 человек.

Спасатели эвакуируют жителей соседнего дома после обрушения. Некоторые из них поехали к родственниками и знакомым, рассказали ТАСС в пресс-службе ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

"27 человек из соседнего дома эвакуированы. Из них 19 человек - в гостиницу, 8 - к родственникам", - сообщил ТАСС начальник управления информации и связи с общественностью ГУ МЧС РФ по городу Андрей Литовка.

Прокуратура Адмиралтейского района Санкт-Петербурга начала проверку в связи с обрушением здания. "Прокуратура устанавливает обстоятельства и причины произошедшего, по результатам будет дана оценка исполнению ответственными лицами требований законодательства, регламентирующего содержание объекта", - говорится в распространенном сообщении надзорного ведомства.

О здании

Это бывший доходный дом, построенный в 1885 году в стиле эклектики и перестроенный в 1904 году, находился на ремонте. По данным городских СМИ, первая трещина появилась на здании накануне вечером. В администрации Адмиралтейского района Санкт-Петербурга, куда ТАСС направил запрос о ситуации, от комментариев отказались.