Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Очередной премьер Британии собрался паковать чемоданы. Стармер объявил о своей отставке. Туманный Альбион уверенно ставит рекорд: за последние 10 лет ни один глава правительства не смог доработать свой срок до конца.

Это заявление вроде и ждали, но все равно вышла почти сенсация. Увлекшись русофобией, Лондон никак не может навести порядок у себя дома. От экономических провалов у населения уже голова кругом. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Бесславно уходит уже шестой премьер за 10 лет. Но этот хоть пару лет продержался, иронизируют в прессе. Сегодня разберем провалы Стармера и в целом затяжной кризис власти. Почему никто из "великолепной" десятки не смог нормально управлять страной. И как премьеры теряли доверие общества.

От триумфа до катастрофы один шаг. Примерно так резюмируют итог работы Стармера. А ведь как здорово все начиналось. Он пришел на Даунинг-стрит два года назад с огромным мандатом доверия. Лейбористы разгромили консерваторов. 403 места в парламенте. Исторический результат. Британцы устали от хаоса и хотели порядка. Стармер его и обещал.

Кир Стармер - юрист по образованию, бывший директор публичных уголовных преследований, фактически главный прокурор страны. Рыцарь-бакалавр - "сэр Кир". Человек системы, человек процедуры. Именно это казалось его главным преимуществом после цирка эпохи Бориса Джонсона и турбулентности Лиз Трасс. Британцы хотели скучного, надежного, взрослого политика. Они думали, что получили именно его.

Но вместо выполнения предвыборных обещаний - экономическая стагнация, грязные файлы Эпштейна и неприязнь в отношениях с Трампом, непонятная поддержка мигрантов в ущерб своим, энергетический кризис. Стармер твердил про "перемены" - это был его главный лозунг. Партия политика объявила о пяти главных целях своей политики. Спойлер: провалили абсолютно все. Два года спустя аналитики затрудняются назвать хотя бы одно из пяти обещаний выполненным в полной мере. Рост ВВП минимальный, NHS, национальная система здравоохранения, - в глубоком кризисе, нелегальная миграция - рекордная, доверие к правительству - в свободном падении.

Уже в первые месяцы его руководства по стране прокатились антимигрантские погромы. Вот еще чем запомнился невнятный премьер.

Отдельно Стармера "благодарят" фермеры и пенсионеры. Первым еще в ноябре 2024 он ввел дополнительный налоговый сбор на средние и большие хозяйства. Люди вышли на улицы. Вторым - порезал Winter Fuel Payment. Ежегодную выплату британским пенсионерам для компенсации расходов на отопление. Это решение назвали самым непопулярным в истории Туманного Альбиона. Правительство отменило надбавку к отоплению для большинства пенсионеров. Экономия около 1,5 млрд фунтов, а цена - доверие миллионов пожилых людей, которые голосовали за лейбористов, веря в социальную защиту. Если раньше льготу получали 11 млн человек, то после решения Стармера - только 1,5 млн.

Следующий "подвиг" касательно экономики: в бюджете осени 2024 года правительство Стармера повысило взносы работодателей в систему национального страхования до 15 %. Бизнес воспринял это как предательство. Только за первый квартал 2025 года несколько крупных компаний заявили о сокращении персонала, напрямую связав это решение с новой налоговой политикой. По оценкам британских работодателей, мера обойдется экономике в сотни тысяч рабочих мест, то есть Стармер ушел, но оставил за собой огромную бомбу.

Рейтинг премьера уверенно катился вниз и докатился до самого низкого среди британских премьеров в новейшей истории. Стармер висел на волоске еще в начале этого года. Тогда мир взорвали файлы Эпштейна и назначение Стармером Питера Мандельсона, связанного с педофилом, послом в США.

Апофеозом стал майский провал Лейбористской партии на местных выборах. Политологи поставили короткий диагноз: британскому обществу надоели демонстративные шаги руководства, оторванные от реальной жизни страны. Лейбористская партия потеряла свыше тысячи мест в муниципальных советах по всей стране. Стармер после разгрома заявил, что это "больно".

После сокрушительного поражения даже однопартийцы решили, что им со Стармером не по пути. Коллеги отметили, что премьер полностью потерял политическое чутье и "закрылся в бункере". Около 100 парламентариев-лейбористов открыто потребовали его отставки. Помимо этого, ключевые министры его собственного кабинета (включая глав МИД и МВД) прямо призвали премьера сложить полномочия, чтобы спасти партию от полного краха. Сотрудники кабмина из Минздрава, Министерства окружающей среды, администрации и Минюста и вовсе ушли в отставку и призвали Стармера последовать за ними.

Отдельная история - кадровая политика Стармера. Тот порой придумывал такие финты, от которых хватались за голову и свои, и чужие.

Рейтинг правящей партии при Стармере упал до худших значений со времен Второй мировой. Сейчас у нее около 20 %. Спасать себя лейбористы хотят доверить мэру Большого Манчестера. Сделать преемником предлагают Энди Бернема. Но как бы не вышло пресловутое шило на мыло.

Только представьте, шесть премьеров за десять лет после Брексит. Абсолютный рекорд для западного лагеря, да и не только. Такие политики как Риши Сунак и Лиз Трасс и вовсе показали антирекорд.

Для Великобритании, страны фундаментальной, подобная чехарда - удар по гордости и самолюбию. Правда, от гордости ничего не осталось еще при Борисе Джонсоне. Ярый сторонник Брексит, критик нелегалов и любитель Украины Борис Джонсон носит звание в британских таблоидах "самого ненавистного премьера". Ковидные вечеринки, взятки от Киева за лоббирование интересов и конечно, сорванные стамбульские соглашения Украины и России. Более того, Джонсона обвиняют именно в том, что во время его каденции проблема нелегалов обострилась донельзя.

Корни нынешнего политического кризиса в Британии, по мнению политологов, кроются в системных ошибках всего "коллективного Запада". Санкции против России аукнулись резким скачком цен на энергоносители и массовым банкротством европейских и британских предприятий.

Даунинг-стрит снова ждет хозяина или хозяйку, список кандидатов открыт. Но история последних лет учит одному: приходить туда легко, уйти достойно не удавалось еще никому. И у этой чехарды по сути, одна простая слагаемая: люди хотят лучшей жизни, а элитам на них наплевать.