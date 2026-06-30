Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
КитайЕвропаСШАРоссияУкраинаБлижний Восток

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Очередной премьер Британии собрался паковать чемоданы. Стармер объявил о своей отставке. Туманный Альбион уверенно ставит рекорд: за последние 10 лет ни один глава правительства не смог доработать свой срок до конца.

Это заявление вроде и ждали, но все равно вышла почти сенсация. Увлекшись русофобией, Лондон никак не может навести порядок у себя дома. От экономических провалов у населения уже голова кругом. Подробности смотрите в "Понятной политике".

Бесславно уходит уже шестой премьер за 10 лет. Но этот хоть пару лет продержался, иронизируют в прессе. Сегодня разберем провалы Стармера и в целом затяжной кризис власти. Почему никто из "великолепной" десятки не смог нормально управлять страной. И как премьеры теряли доверие общества.

От триумфа до катастрофы один шаг. Примерно так резюмируют итог работы Стармера. А ведь как здорово все начиналось. Он пришел на Даунинг-стрит два года назад с огромным мандатом доверия. Лейбористы разгромили консерваторов. 403 места в парламенте. Исторический результат. Британцы устали от хаоса и хотели порядка. Стармер его и обещал.

Кир Стармер - юрист по образованию, бывший директор публичных уголовных преследований, фактически главный прокурор страны. Рыцарь-бакалавр - "сэр Кир". Человек системы, человек процедуры. Именно это казалось его главным преимуществом после цирка эпохи Бориса Джонсона и турбулентности Лиз Трасс. Британцы хотели скучного, надежного, взрослого политика. Они думали, что получили именно его.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Но вместо выполнения предвыборных обещаний - экономическая стагнация, грязные файлы Эпштейна и неприязнь в отношениях с Трампом, непонятная поддержка мигрантов в ущерб своим, энергетический кризис. Стармер твердил про "перемены" - это был его главный лозунг. Партия политика объявила о пяти главных целях своей политики. Спойлер: провалили абсолютно все. Два года спустя аналитики затрудняются назвать хотя бы одно из пяти обещаний выполненным в полной мере. Рост ВВП минимальный, NHS, национальная система здравоохранения, - в глубоком кризисе, нелегальная миграция - рекордная, доверие к правительству - в свободном падении.

Уже в первые месяцы его руководства по стране прокатились антимигрантские погромы. Вот еще чем запомнился невнятный премьер.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Отдельно Стармера "благодарят" фермеры и пенсионеры. Первым еще в ноябре 2024 он ввел дополнительный налоговый сбор на средние и большие хозяйства. Люди вышли на улицы. Вторым - порезал Winter Fuel Payment. Ежегодную выплату британским пенсионерам для компенсации расходов на отопление. Это решение назвали самым непопулярным в истории Туманного Альбиона. Правительство отменило надбавку к отоплению для большинства пенсионеров. Экономия около 1,5 млрд фунтов, а цена - доверие миллионов пожилых людей, которые голосовали за лейбористов, веря в социальную защиту. Если раньше льготу получали 11 млн человек, то после решения Стармера - только 1,5 млн.

Следующий "подвиг" касательно экономики: в бюджете осени 2024 года правительство Стармера повысило взносы работодателей в систему национального страхования до 15 %. Бизнес воспринял это как предательство. Только за первый квартал 2025 года несколько крупных компаний заявили о сокращении персонала, напрямую связав это решение с новой налоговой политикой. По оценкам британских работодателей, мера обойдется экономике в сотни тысяч рабочих мест, то есть Стармер ушел, но оставил за собой огромную бомбу.

Рейтинг премьера уверенно катился вниз и докатился до самого низкого среди британских премьеров в новейшей истории. Стармер висел на волоске еще в начале этого года. Тогда мир взорвали файлы Эпштейна и назначение Стармером Питера Мандельсона, связанного с педофилом, послом в США.

Апофеозом стал майский провал Лейбористской партии на местных выборах. Политологи поставили короткий диагноз: британскому обществу надоели демонстративные шаги руководства, оторванные от реальной жизни страны. Лейбористская партия потеряла свыше тысячи мест в муниципальных советах по всей стране. Стармер после разгрома заявил, что это "больно".

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

После сокрушительного поражения даже однопартийцы решили, что им со Стармером не по пути. Коллеги отметили, что премьер полностью потерял политическое чутье и "закрылся в бункере". Около 100 парламентариев-лейбористов открыто потребовали его отставки. Помимо этого, ключевые министры его собственного кабинета (включая глав МИД и МВД) прямо призвали премьера сложить полномочия, чтобы спасти партию от полного краха. Сотрудники кабмина из Минздрава, Министерства окружающей среды, администрации и Минюста и вовсе ушли в отставку и призвали Стармера последовать за ними.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Отдельная история - кадровая политика Стармера. Тот порой придумывал такие финты, от которых хватались за голову и свои, и чужие.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Рейтинг правящей партии при Стармере упал до худших значений со времен Второй мировой. Сейчас у нее около 20 %. Спасать себя лейбористы хотят доверить мэру Большого Манчестера. Сделать преемником предлагают Энди Бернема. Но как бы не вышло пресловутое шило на мыло.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Только представьте, шесть премьеров за десять лет после Брексит. Абсолютный рекорд для западного лагеря, да и не только. Такие политики как Риши Сунак и Лиз Трасс и вовсе показали антирекорд.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Для Великобритании, страны фундаментальной, подобная чехарда - удар по гордости и самолюбию. Правда, от гордости ничего не осталось еще при Борисе Джонсоне. Ярый сторонник Брексит, критик нелегалов и любитель Украины Борис Джонсон носит звание в британских таблоидах "самого ненавистного премьера". Ковидные вечеринки, взятки от Киева за лоббирование интересов и конечно, сорванные стамбульские соглашения Украины и России. Более того, Джонсона обвиняют именно в том, что во время его каденции проблема нелегалов обострилась донельзя.

Корни нынешнего политического кризиса в Британии, по мнению политологов, кроются в системных ошибках всего "коллективного Запада". Санкции против России аукнулись резким скачком цен на энергоносители и массовым банкротством европейских и британских предприятий.

Шестой премьер за 10 лет: почему лейбористы отвернулись от Стармера и что ждет Британию

Даунинг-стрит снова ждет хозяина или хозяйку, список кандидатов открыт. Но история последних лет учит одному: приходить туда легко, уйти достойно не удавалось еще никому. И у этой чехарды по сути, одна простая слагаемая: люди хотят лучшей жизни, а элитам на них наплевать.

Разделы:

В мире

Теги:

Понятная политикаВеликобритания
x

Читайте также