3.42 RUB
3.33 USD
3.58 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Шестой пакет антироссийских санкций согласовали страны Европы
Страны Европы согласовали шестой пакет санкций против Москвы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о запрете импорта 75 процентов российской нефти. К концу года цифру хотят увеличить до 90. Кроме того, от платежной системы SWIFT будет отключен Сбербанк.
Последствия санкций бьют по отправителям не меньше, чем по адресату. Огромный рост цен затрагивает даже самые развитые экономики Еврозоны. Так, в Германии зафиксировали рекордную годовую инфляцию - 7,9 %. В Британии по этой же причине рискуют обанкротиться около полумиллиона малых предприятий. А более чем у двух миллионов малых компаний наличности осталось менее чем на три месяца работы.
Президент
Все
Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан
Глава МИД Беларуси рассказал о повестке запланированных встреч Лукашенко на полях саммита в Баку
Лукашенко поздравил Думу Боко с избранием на должность Президента Ботсваны
Александр Лукашенко поздравил Президента Анголы с национальным праздником
Политика
Все
Общество
Все
Социсследование показало, что большинство белорусов верят в положительные прогнозы экономики страны
11,1 тыс. студентов - почему китайцы едут учиться в Беларусь
Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
ГПК: 11 тысяч европейцев посетили Беларусь за полгода по безвизу
В мире
Все
Песков опроверг сообщения о телефонном разговоре Путина и Трампа
В столице Азербайджана свою работу начинает 29-я сессия Конференции ООН по климату
Пассажир самолета пытался открыть дверь во время полета - бортпроводники справились с дебоширом
МУС начал расследование против своего главного прокурора. В чем его обвиняют?
Регионы
Все
Происшествия
Все