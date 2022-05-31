Шестой пакет антироссийских санкций согласовали страны Европы

Страны Европы согласовали шестой пакет санкций против Москвы. Глава Евросовета Шарль Мишель заявил о запрете импорта 75 процентов российской нефти. К концу года цифру хотят увеличить до 90. Кроме того, от платежной системы SWIFT будет отключен Сбербанк.



Последствия санкций бьют по отправителям не меньше, чем по адресату. Огромный рост цен затрагивает даже самые развитые экономики Еврозоны. Так, в Германии зафиксировали рекордную годовую инфляцию - 7,9 %. В Британии по этой же причине рискуют обанкротиться около полумиллиона малых предприятий. А более чем у двух миллионов малых компаний наличности осталось менее чем на три месяца работы.