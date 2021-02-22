Шестую ночь не утихают беспорядки в Испании

Люди протестуют против заключения в тюрьму рэпера Пабло Аселя. Напомним, он был арестован за публикацию "твитов, содержащих видеоролики, разжигающие насилие", прославление терроризма и оскорбление монархии. Недовольные бросали в полицию снаряды, бутылки и контейнеры для мусора. Сотрудники правоохранительных органов снова провели задержания.



Особенно жесткие противостояния в столице Каталонии. Некоторые очевидцы заявляют, что Барселона сейчас выглядит так, будто в городе - война. Протестующие громят витрины магазинов, возводят и поджигают баррикады. Полиция с демонстрантами не церемонится. Ранее в ход шли резиновые пули.

