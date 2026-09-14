Шествие молодежи мира проходит по улицам Екатеринбурга

С 11 по 17 сентября в Екатеринбурге проходит Международный фестиваль молодежи - 2026. Он объединяет 10 тыс. молодых лидеров из 191 страны - представителей науки и спорта, образования и культуры, государственного управления и бизнеса, медиа и технологий.

14 сентября фестиваль радует одной из самых ярких традиций - шествием молодежи мира. Колонна участников в национальных костюмах и с флагами проходит по улицам Города молодежи, где гостей встречает многонациональный хоровод.

На разных этапах шествие приветствуют зарубежные артисты и делегации министерств по молодежной политике из Кубы, Китая, ОАЭ, Ирана и других государств.

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