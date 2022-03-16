Поклонники нацистов устроили шествие в Риге

В Риге состоялось шествие в память о латышских легионерах СС. МВД страны призывало его не проводить, но по настоянию мэра оно было все-таки согласовано. Причем акцию протеста антифашистов власти напротив запретили. В шествии приняли участие около 200 человек - в основном приверженцы ультраправых взглядов. По некоторым данным, в рядах поклонников нацизма присутствовало несколько депутатов парламента.













Последние две такие акции были запрещены из-за COVID. Ранее традиционное шествие регулярно становилось причиной скандалов - дань памяти легионерам СС отдавали и депутаты парламента, и даже правительственные чиновники. Известно, что латыши участвовали во многих карательных акциях. В ходе только операции "Зимнее волшебство" при участии легионеров были сожжены сотни деревень, расстреляны 12 тысяч мирных жителей. Властям на этот раз указывали: проводить такие шествия - это позор, а Латвии лучше бы заняться благоустройством украинских беженцев.

Украинские беженцы в Латвии