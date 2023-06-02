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Шипованные шины запретили использовать летом в России

Шипованные шины запретили использовать летом в России

Использование шипованных шин летом и отсутствие зимних зимой внесли в перечень "неисправностей и условий", при которых запрещается эксплуатация авто, следует из постановления правительства РФ. Об этом пишет РИА Новости.

"На транспортном средстве установлены шины с шипами противоскольжения, применяемые в летний период (июнь, июль, август). На транспортном средстве категорий M1 и N1 не установлены зимние шины в зимний период (декабрь, январь, февраль)", – говорится в документе.

Также запрещается использовать машину, если зимние шины и шипованные шины установлены не на все колеса транспортного средства.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 года, отмечается в документе.

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