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Школа Санта-Клаусов заработала в Лондоне
Необычная школа снова открылась в Лондоне накануне рождественских праздников. За парты сели… десятки Санта-Клаусов! В этом году пришлось утроить дополнительный набор, ведь на главного рождественского персонажа большой спрос! Все кандидаты в Санты должны быть очень дружелюбными и обязательно носить костюм и бороду. Волшебников научат говорить "Счастливого Рождества!" на нескольких языках, разбираться в игрушках и подарках. Также каждый Санта должен выучить имена всех оленей из своей упряжки.
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