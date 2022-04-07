Школьникам Латвии предлагают сомнительное анкетирование

Проверка лояльности и совсем не детский допрос. Школьникам Латвии предложили сомнительное анкетирование. Все вопросы - о российской спецоперации в Украине. Отмечается, что тест создан Государственной службой качества образования. Заполнялся анонимно. Тем не менее родителей возмутил сам факт того, что детей заставляют углубляться в политические вопросы. Посредством школьников пытаются выведать настроения в семье и отношение родителей к происходящему в Украине.

Ранее глава Минюста Латвии захотел лишать гражданства сторонников якобы "российской агрессии". Янис Борданс направил в Сейм пакет поправок к закону о гражданстве, который позволит лишать паспорта тех, кто поддерживает проведение спецоперации России в Украине. Сейм Латвии уже приостановил выдачу вида на жительство гражданам Беларуси и России.

Буллинг русских детей в школах Португалии