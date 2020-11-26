Школьникам предъявили обвинения по делу об убийстве учителя во Франции

Четырем французским школьникам предъявлены обвинения в убийстве учителя истории Самюэля Пати. Трое из них - несовершеннолетние, обвиняются в "пособничестве". Всего по делу проходят 14 подозреваемых. 16 октября 18-летний студент убил и обезглавил Пати за то, что тот продемонстрировал на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. На этом фоне разгорелся конфликт президента страны Эммануэля Макрона с мусульманскими общинами. Позже произошло нападение в церкви в Ницце, тогда погибли три человека.