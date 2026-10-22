В Греции школьники, учителя и врачи вышли на манифестации

Краткий пересказ от ИИ

Волна европейских протестов захлестнула Грецию: накануне улицы городов заполнили манифестации школьников, студентов и работников сферы образования.



Греческое общество выдвинуло властям классические для современной Европы требования: ликвидировать хроническое недофинансирование школ, поднять низкие зарплаты педагогов и остановить падение качества образования и здравоохранения.

Единичные акции превращаются в бессрочную общенациональную кампанию протеста: в городах Греции начались забастовки врачей и учителей, а на главных площадях оборудуются палаточные городки.

Афинах произошли столкновения между полицейскими и манифестантами. В стражей порядка летели камни и бутылки; в ответ полиция применила светошумовые гранаты